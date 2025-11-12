Țările unde curentul costă aproape dublu față de Republica Moldova. Facturi de șoc în Europa!

Tariful la energia electrică în Republica Moldova este sub media statelor din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Țările din Uniunea Europeană înregistrează prețuri medii situate între 0,15 și 0,40 euro/kWh, cu valori ridicate în Germania, Danemarca și Belgia, unde tarifele rămân printre cele mai mari. În aceste state, componenta taxelor — inclusiv TVA și alte taxe specifice — contribuie semnificativ la prețul final plătit de consumatori, informează bani.md.

Germania are cea mai scumpă din Europa, cu tarife care depășesc 0,40 euro/kWh, în Belgia prețurile se apropie de 0,38–0,40 euro/kWh, în Danemarca taxele și TVA-ul trag în sus costul final la 0,35 euro/kWh, Italia este tot în zona scumpă, cu prețuri în jurul valorii de 0,33–0,35 euro/kWh, în Irlanda și Țările de Jos (Olanda) tarifele depășesc 0,30 euro/kWh și Spania și Portugalia – cu valori apropiate, peste 0,28 euro/kWh.

La polul opus, țări din Europa de Est și Balcani — precum Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Turcia și Kosovo — afișează prețuri sensibil mai mici, majoritatea sub 0,15 euro/kWh. Nivelul taxării este în general redus, ceea ce explică diferențele puternice față de media europeană sub cu un cost al energiei care e de 0,15 €/kWh și chiar 0,10 €/kWh

Moldova se situează în zona de mijloc a clasamentului, cu un preț al energiei electrice care rămâne sub media UE și zonei euro. Conform graficului, tariful aplicat în Moldova este în jur de 0,20 euro/kWh, cu o pondere relativ scăzută a TVA și a altor taxe în structura prețului. Această poziționare reflectă o presiune mai redusă asupra consumatorilor comparativ cu multe state din spațiul comunitar, deși costurile sunt în continuare mai mari decât în unele țări din Balcani.