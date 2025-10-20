Stare de alertă la PTF Otaci, după ce un Lexus a luat cu asalt „granița”

Organele de drept au fost puse în stare de alertă, după ce un un automobil înmatriculat în Ucraina a intrat forțat în R.Moldova, noaptea trecută, în jurul orei 03:10, prin Punctul de Trecere a Frontierei Otaci, susțin sursele PulsMedia.MD. Informația a fost confirmată și de către unii factorii de conducere din cadrul IGPF.

Astfel, potrivit surselor apropiate anchetei, este vorba despre un automobil de marca Lexus, care a trecut cu viteză prin barieră și s-a izbit într-un autocar, la fel înmatriculat în Ucraina, după care șoferul a forțat pedala de accelerație și intrat ilegal pe teritoriul R.Moldova, după care și-a continuat nestingherit drumul.

Factorii de decizie ai SPF Otaci imediat au lansat semnalul de alarmă „FULGER”, iar autoritățile au început căutările Lexus-ului buclucaș. Peste aproximativ o oră, automobilul a fost găsit abandonat în preajma liceului din orașul Otaci, cu partea laterală pe dreapta accidentată.

În prezent sunt demarate măsuri speciale de investigații pentru a se stabili identitate șoferului, locul aflării acestuia, cu ulterioara reținere, dar și circumstanțele în care s-a produs incidentul. transmite pulsmedia.md