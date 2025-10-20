Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană capătă contur: noile state ale UE ar putea adera fără drept deplin de veto

Uniunea Europeană analizează o propunere care ar permite noilor state membre, inclusiv Republicii Moldova și Ucrainei, să adere inițial fără drept deplin de veto în procesul decizional. Măsura ar fi temporară și ar urma să fie ridicată după integrarea completă a instituțiilor și a legislației naționale în sistemul comunitar, transmite moldpres.md

Potrivit publicației Politico Europe, ideea este discutată în contextul pregătirii extinderii UE spre est. Noile state ar putea participa la deliberările și negocierile europene, dar nu ar avea, în primii ani de aderare, posibilitatea de a bloca decizii majore ale Uniunii.

Propunerea: eficiență decizională și integrare graduală

Oficialii europeni consideră că o astfel de formulă ar asigura o extindere fără blocaje, evitând situațiile în care unanimitatea devine un obstacol pentru deciziile strategice ale Uniunii. Mecanismul de veto, folosit uneori pentru a condiționa acorduri politice, este considerat una dintre principalele cauze ale încetinirii procesului decizional în UE.

„Este o măsură tranzitorie, care ar permite noilor membri să se integreze deplin fără a afecta funcționarea instituțiilor europene”, afirmă surse citate de Politico. În etapa finală — denumită „Stage 4” — noile state ar urma să dobândească toate drepturile instituționale, inclusiv cel de veto.

Reacții și riscuri

Experții avertizează însă că suspendarea, chiar temporară, a dreptului de veto ar putea fi interpretată drept o limitare a suveranității. „Esența Uniunii este egalitatea între statele membre. Orice derogare trebuie să fie clar definită și justificată prin tratatul de aderare”, se arată într-o analiză juridică citată de publicația europeană.

În mediul diplomatic, opiniile sunt împărțite. Unii oficiali susțin că propunerea este un compromis realist pentru a permite extinderea rapidă către est. Alții avertizează că o „integrare cu drepturi parțiale” ar putea crea o percepție de apartenență de rang secund în rândul noilor membri.

Impact pentru Republica Moldova

Pentru Republica Moldova, această formulă ar putea accelera procesul de aderare, permițând integrarea etapizată în structurile europene chiar înainte de obținerea drepturilor de vot deplin. Chișinăul ar beneficia astfel de acces la piețele europene, fonduri structurale și programe comunitare, concomitent cu ajustarea treptată a instituțiilor interne la standardele UE.

Totuși, experții din domeniul integrării europene atrag atenția că o participare fără drept de veto ar necesita o strategie diplomatică solidă, pentru a asigura ca perioada tranzitorie să fie limitată și clar reglementată.

De unde apare această idee

Dezbaterea privind reformarea procesului decizional european a fost relansată în 2024, după ce Consiliul European a recomandat deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Liderii europeni urmează să discute propunerea în decembrie 2025, în cadrul unei reuniuni dedicate viitoarei arhitecturi instituționale a Uniunii.

Până atunci, Comisia Europeană urmează să elaboreze o analiză juridică detaliată privind compatibilitatea acestei soluții cu Tratatul Uniunii Europene și principiul egalității între statele membre.