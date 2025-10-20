506 miliarde de euro: atâta ar costa reconstrucția Ucrainei

Războiul din Ucraina a provocat distrugeri masive, iar costurile de reconstrucție sunt estimate la 506 miliarde de euro pentru următorul deceniu, potrivit unei evaluări recente realizate de ONU, Comisia Europeană, Banca Mondială și guvernul de la Kiev.

Suma este de aproape trei ori mai mare decât PIB-ul anual al Ucrainei și de patru ori mai mare decât Planul Marshall care a ajutat la reconstrucția Europei după Al Doilea Război Mondial, așa cum relatează euractiv.com

Citește materialul integral pe libertatea.ro