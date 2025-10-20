„Stop Investițiilor False!” – de la începutul anului au fost raportate 1.200 de infracțiuni online, prejudiciul fiind estimat la 211 milioane de lei

Datele statistice la nivel național relevă o creștere alarmantă a fraudelor online.

În primele nouă luni ale anului 2025, au fost raportate peste 1.200 de infracțiuni financiar-bancare online, cu un prejudiciu total estimat de peste 211 milioane le, transmite Poliția Republicii Moldovai.

Comparativ cu anul 2024, când au fost înregistrate 832 de cazuri și un prejudiciu de aproximativ 73 milioane lei, aceste cifre arată o creștere semnificativă atât în numărul cazurilor, cât și în valoarea pierderilor financiare.

Pentru a contracara acest fenomen, a fost lansată campania națională „Stop Investițiilor False!”. Pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, campania se va desfășura la nivel național, cu activități de informare în gări, piețe, transport public, spații comerciale, dar și în mediul online, prin materiale video, audio și colaborări cu influenceri și instituții media.