Soroceanul Alexandru Solovei a mai obținut o victorie remarcabilă – medalia de bronz la Campionatul Mondial de lupte U-23

În orașul Novi Sad din Serbia se desfășoară Campionatul Mondial de lupte U-23, la lupte greco-romane, iar membrii selecționatei Republicii Moldovei au obținut deja câteva rezultate remarcabile.

Or, după medalia de argint, câștigată de Vitalie Eriomenco (63 kg.), a venit rândul vasilcoveanului Alexandru Solovei să-și înscrie numele în lista celor mai puternici luptători continentali. În finala mică, la categoria de greutate 77 kg., pământeanul nostru, care actualmente reprezintă Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale l-a învins pe uzbecul Doniyorkhon Nakibov.

Bravo, Alex! Mândri de tine!!!

 

 

 


