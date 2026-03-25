Și-a omorât cu cruzime nepoata cu dizabilități și mama acesteia. Inculpatul va petrece 20 de ani după gratii

Procuratura raionului Ungheni anunță că, printr-o sentință recent pronunțată de Judecătoria Ungheni, un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de omor.

Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 20 de ani, cu executare în penitenciar de tip închis.

Potrivit învinuirii înaintate de către procurorii din cadrul Procuraturii raionului Ungheni, inculpatul, la 17 noiembrie 2025, fiind în stare de ebrietate, a mers în ospeție la cumnata și nepoata sa, în gospodăria acestora din orașul Nisporeni. Acolo a consumat vin împreună cu cumnata. Pe fondul unui conflict dintre cumnată și fiica acesteia, care suferea de dizabilitate psihică, tânăra a fugit în curte. Inculpatul a fost rugat de cumnată să o convingă să revină în casă.

Ieșind afară, bărbatul i-a aplicat fetei lovituri în zona feței, iar ulterior victima a căzut, însângerată, cu fața la pământ. Inculpatul i-a înfășurat gâtul cu o sârmă și i-a aruncat corpul într-un șanț din ogradă.

Ulterior, acesta s-a reîntors în casă și i-a aplicat cumnatei o lovitură cu un cuțit în zona gâtului. Ambele victime au decedat în urma vătămărilor corporale cauzate.

Fiind audiat, inculpatul a declarat că regretă cele comise. A menționat că s-a speriat când a văzut tânăra însângerată și, crezând că a omorât-o, a încercat să mușamalizeze fapta. De asemenea, fiind panicat de cele comise, a omorât-o și pe mama acesteia.

Totodată, inculpatul a declarat că avea resentimente față de tânăra cu dizabilități, întrucât aceasta le-ar fi spus copiilor săi că le pune lumânări la biserică pentru ca să moară. Pe mama acesteia a omorât-o de teamă că îl va denunța la poliție.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel, informează procuratura.md

Notă: Persoana acuzată de săvârșirea unei infracțiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât vinovăția sa nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.