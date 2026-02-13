Șezătoare la grădinița ,,Spicușor” din satul Stoicani / VIDEO

De către
Dorina Cioca
-
0
72

Ieri, la Grădinița „Spicușor” din Stoicani, a avut loc șezătoarea cu tema „Șezătoarea din străbuni”. Activitatea a adus în prim-plan tradițiile și obiceiurile moștenite din generație în generație.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Casa de Cultură Stoicani, prin Ansamblul „Izvoraș”, și Biblioteca Publică Stoicani. Împreună, instituțiile au creat o atmosferă caldă, apropiată de tradițiile satului.

La șezătoare au participat primarul satului, Angela Micolenco, directoarea Gimnaziului Stoicani, Mariana Sochirca, foști angajați ai grădiniței, dar și părinți. Prezența lor a arătat sprijinul comunității pentru educația copiilor și pentru păstrarea valorilor culturale.

Copiii au pregătit momente artistice, au recitat, au cântat și au participat la activități inspirate din viața de altădată. Ei au demonstrat implicare, curaj și dorință de a învăța lucruri noi.

Organizatorii susțin că șezătorile rămân o metodă eficientă de a apropia generațiile și de a transmite obiceiurile locale. Prin această activitate, grădinița a reușit să aducă împreună copii, părinți și membri ai comunității într-un eveniment dedicat identității culturale.


  • ETICHETE
  • DC
