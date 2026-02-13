„Să descoperim lumea prin carte” / VIDEO

Ieri, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca și filialele sale au celebrat Ziua Națională a Lecturii, transformând spațiul bibliotecii într-un veritabil loc al dialogului, al emoției și al bucuriei împărtășite. Activitatea, desfășurată sub genericul „Să descoperim lumea prin carte”, a adunat elevi, tineri și adulți într-o atmosferă caldă, unde lectura a devenit puntea dintre generații.

Evenimentul a debutat cu mesajul de salut al directoarei Gaja Viorica, care a subliniat rolul bibliotecii drept spațiu al formării și al cultivării valorilor autentice. În calitate de moderator, Larisa Prisacari a invitat participanții într-un univers simbolic, descriind biblioteca drept „împărăția unde Regină este Măria Sa Cartea”.

La activitate a fost și audierea „Imnului Cărții”, pregătit de Nadejda Rusu, bibliotecar la Biblioteca pentru Copii „Steliana Grama”. Atmosfera a devenit interactivă prin jocul de încălzire „Cuvântul care mă reprezintă”, coordonat de Larisa Prisacari. Pornind de la termenul „CARTEA”, participanții au rostit cuvinte precum poezie, visare, reflecție, energie, speranță, călătorie și bucurie, demonstrând că lectura este o experiență profund personală, dar și colectivă.

Elevii și tinerii au oferit publicului poezii și eseuri, dând glas emoțiilor și trăirilor autentice. În continuare, jocul „Citatul care mă definește”, coordonat de Diana Sacara, i-a provocat pe participanți la introspecție, fiecare alegând un citat care îi reflectă identitatea.

Zâmbete și spontaneitate a adus jocul „Întrebări-capcană”, coordonat de Maria Purici, în timp ce activitatea „Recunoaște personalitatea”, moderată de Sofia Sîrbu, a consolidat spiritul de echipă și cultura generală a celor prezenți.

La Biblio-cafenea au participat elevi și tineri de la Colegiul „M. Eminescu”, Colegiul de Arte „N. Botgros”, IPLT „C. Stere” și „I. Creangă”, confirmând faptul că lectura rămâne un liant puternic al comunității educaționale.

