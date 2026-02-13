Încă un militar în termen s-a rănit mortal cu arma din dotare, pentru că „„că s-a săturat de viață și într-o zi toți vor muri”

Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, ieri, 12 februarie curent, în timpul îndeplinirii serviciului la post, anunță ministerul Apărării Republicii Moldova. Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului.

La moment, poliția investighează cazul.Totodată, ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu pentru elucidarea tuturor circumstanţelor. Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic şi exprimă condoleanțe familiei îndurerate.

Conform pulsmedia.md este vorba despre un tânăr în vârstă de 18 ani, originar din localitatea Gangura, raionul Ialoveni, înrolat anul trecut. Asupra acestuia a fost depistat un bilețel de adio în care s-ar fi menționat că a recurs la acest gest disperat pentru „că s-a săturat de viață și într-o zi toți vor muri”.

Foto: simbol