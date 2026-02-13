A răpit un automobil de la o spălătorie și a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare

Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vârstă de 37 ani.

Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, informează procuratura.md

Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie 2023, inculpatul, acționând împreună cu complicele său, cercetat într-un dosar separat, ambii activând în cadrul unei spălătorii auto din municipiul Chișinău, au profitat de accesul la un automobil lăsat de victimă pentru spălare și, fără acordul proprietarului, au luat cheile acestuia.

Ulterior, aflați în stare de ebrietate, au urcat la volan și au părăsit incinta spălătoriei, deplasându-se mai întâi prin municipiul Chișinău și apoi în afara orașului. Pe parcursul deplasării, cei doi și-au transmis succesiv conducerea autoturismului.

La un moment dat, inculpatul a preluat din nou volanul și a continuat deplasarea spre nordul țării, însă a pierdut controlul asupra vehiculului, ceea ce a condus la producerea unui accident rutier: automobilul a ieșit de pe carosabil și s-a rostogolit.

După impact, inculpatul a părăsit locul accidentului, iar complicele său, aflat în calitate de pasager, a rămas și a solicitat intervenția serviciilor de urgență.

În urma accidentului, automobilul a fost grav avariat, iar părții vătămate i-a fost cauzat un prejudiciu material în proporții deosebit de mari, estimat la circa 23 000 euro.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut vinovăția, solicitând examinarea cauzei în procedură simplificată.

Acesta și-a exprimat regretul pentru fapta comisă și intenția de a repara prejudiciul.

Anterior, inculpatul mai fusese condamnat pentru răpirea unui mijloc de transport.

Hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței.


