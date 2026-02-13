Profesează medicina veterinară și primește o îndemnizație unică echivalentă cu 15 salarii medii pe economie

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reiterează angajamentul de a susține noua generație de medici veterinari și aduce în atenția absolvenților oportunitățile oferite prin Hotărârea de Guvern nr. 611/2023.

De la intrarea în vigoare a acestui mecanism de sprijin, interesul tinerilor specialiști pentru profesie crește constant, demonstrând că medicina veterinară redevine o profesie atractivă și stabilă în Republica Moldova, informează ansa.gov.md

Medicii veterinari absolvenți se pot angaja în cadrul întreprinderilor, gospodăriilor țărănești, fermelor de creștere a animalelor, abatoarelor, instituțiilor statului (Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar), clinicilor și farmaciilor veterinare, care necesită prezența nemijlocită a medicului veterinar.

Totodată, aceștia au posibilitatea să profeseze în una din formele organizatorice și juridice ale activității de antreprenoriat, cum ar fi: clinicile și farmaciile veterinare, prestarea serviciilor pentru crescătorii de animale etc.

Ce beneficii primești dacă alegi să profesezi medicina veterinară ?

– Indemnizație unică : O sumă echivalentă cu 15 salarii medii pe economie, achitată în trei tranșe egale;

– Suport pentru locuință: Compensarea cheltuielilor de chirie sau oferirea unei locuințe gratuite de către autoritățile publice locale;

– Compensarea costurilor energetice: Plata lunară pentru 30 kW de energie electrică și compensarea anuală pentru resurse termice (lemn, cărbune sau echivalentul în gaz natural).

Programul vizează consolidarea sistemului sanitar-veterinar prin oferirea unui pachet generos de sprijin financiar celor care aleg să își înceapă parcursul profesional în localitățile țării.

Pentru a beneficia de acest suport guvernamental, tinerii specialiști sunt încurajați să opteze pentru locuri de muncă în orice localitate de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți.

Această măsură este strategic concepută pentru a asigura asistență veterinară calificată în zonele rurale și în centrele raionale, unde necesarul de specialiști este stringent, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Interesul tinerilor specialiști, medici veterinari, confirmă succesul acestei inițiative. Începând cu anul 2024, de la intrarea în vigoare a HG, numărul beneficiarilor este de 24 medici veterinari angajați. Până în prezent, suma achitată este de aproximativ 1.927.000 lei.

„Îndemnăm toți tinerii medici veterinari să aibă încredere în această profesie nobilă și să profite de facilitățile oferite. Statul este partenerul vostru în această etapă de început. Tot ce trebuie să faceți este să vă asumați un angajament de activitate de 3 ani în sectorul ales și să depuneți setul de acte necesar”.

Documente necesare pentru înscriere:

Cei interesați trebuie să pregătească un dosar simplu care să includă: cererea tip, contractul individual de muncă, actul de identitate, diplomele de studii și certificatele eliberate de Colegiul Medicilor Veterinari.

Medicina veterinară este coloana vertebrală a siguranței alimentare. Alege să profesezi acasă, beneficiază de sprijinul statului și contribuie la sănătatea întregii comunități!