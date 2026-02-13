Igor Focșa: Se împlnesc 37 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan

Deja tradițional, cu prilejul retragerii trupelor sovietice din Afganistan, proces care a luat sfârșit pe data de 15 februarie 1989, la Soroca are loc o depunere de flori la monumentul celor căzuți în acel cumplit război.

Igor FOCȘA, președintele Organizației Soroca a Veteranilor Războiului din Afganistan: „Anul acesta nu v-a fi o excepție. Sâmbătă, 14 februarie 2026, cu începere de la ora 10:00, la Monumentul eroilor căzuți în războiul din Afganistan, va avea loc o depunere de flori. La eveniment vor participa veteranii acelui război, rudele și apropiații celor căzuți pe câmpul de luptă, autoritățile municipale și raionale. Vă așteptăm pe toți ca să dăm un omagiu celor care nu s-au întors la vatră și să ne exprimăm recunoștința față de acei care și astăzi nu au uitat ororile acelui război…”.