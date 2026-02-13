Nevinovat, dar… vinovat. Curtea de Apel schimbă sentința primei instanțe în cazul judecătorului Aureliu Postică

 Curtea de Apel Centru a modificat hotărârea primei instanțe, din august 2024, în cazul judecătorului Aureliu Postică. După ce Judecătoria Hîncești a constatat nevinovăția sa, magistratul a fost recunoscut vinovat de fals în declarații. Totuși,  a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a fost pronunțată joi, 12 februarie.

Urmărirea penală pe acest dosar a fost pornită în septembrie 2022, de către Procurorul General interimar, Dumitru Robu. Procurorii declarau că, în perioada 2018 – 2021, Postică ar fi inclus date incomplete sau false în declarația de avere pentru a ascunde o sumă de peste 860 de mii de lei.

În noiembrie 2023, membrul CSM, Ion Guzun, a propus examinarea suspendării din funcție a judecătorului, pe motiv că are un dosar în care este acuzat de fals în declarații.

Postică a solicitat amânarea examinării propunerii, declarând că ar urma să angajeze un avocat care să-i apere interesele.

Propunerea lui Guzun nu a fost susținută de ceilalți șase membri ai CSM.

Procurorii au renunțat și la al doilea capăt de acuzare înaintat  lui Postică. Procuratura Anticorupție a clasat dosarul în care judecătorul era cercetat pentru îmbogățire ilicită.

Ordonanţa de scoatere de sub urmărire penală a magistratului Aureliu Postică a fost semnată, în martie 2023, de procurorul pe caz, Ina Frunze-Bargan, care a constatat că lipsesc elementele constitutive ale infracţiunii de îmbogăţire ilicită de care era suspectat.

„S-au urmărit nişte interese şi mi-au fabricat dosarul pentru ca să mă înlăture pentru o perioadă”, a declarat Postică pentru Anticoruptie.md.

După suspendarea din funcţie, Aureliu Postică a făcut declarații pentru portalul Anticoruptie.md, în care susţinea că dosarul este fabricat la comanda şefului interimar al CSM, Dorel Musteaţă, care a negat de altfel orice implicare.

„Cred că este vorba de frustrare personală a lui Musteaţă. În toamna anului 2019, am participat la cele două adunări ale judecătorilor şi m-am expus că CSM, în componenţa în care se afla, este ilegal. Apoi m-am expus public şi asupra celor ce se întâmplă în CSM, despre blocajul din justiţie. Acum candidez pentru funcţia de membru al CSM şi sunt verificat de comisia pre-veting. Faptul că sunt cercetat penal va fi un motiv ca să fiu scos din cursă”, a declarat atunci Postică.

Viorica MIJA, anticoruptie.md

