De ce ne este frică de vineri, 13? Originea superstițiilor legate de această zi

Vineri, 13, este considerată pe scară largă o „zi cu ghinion”. Potrivit Centrului de Management al Stresului și Institutului Fobiei din Asheville, California, se estimează că între 17 și 21 de milioane de oameni din Statele Unite sunt afectați activ de frica de vineri, 13, ceea ce o face cea mai temută zi din istorie.

Potrivit lui Dossey, nu există un „etaj 13” în peste 80% din clădirile înalte. Multe aeroporturi aleg să uite de poarta 13, iar spitalele și hotelurile adesea nu au un număr de cameră 13.

De ce vineri, 13, e o dată așa de temută?

Deși este cea mai răspândită superstiție, originile Friggatriskaidekafobiei – ca în cazul majorității superstițiilor – sunt inexacte.

Dossey crede că frica de ghinionul zilei de vineri și al numărului 13 face referire la un mit care datează din epoca vikingilor. Conform mitului, 12 zei dădeau o cină în raiul lor, Valhalla. A sosit un al 13-lea oaspete neinvitat, cunoscut sub numele de Loki, care a aranjat ca Hoder – zeul orb al întunericului – să-l ucidă pe Balder cel Frumos – zeul bucuriei și al veseliei – cu o săgeată cu vârful otrăvit:

„Balder a murit și întregul Pământ s-a întunecat. Întregul Pământ a jelit. A fost o zi rea și ghinionistă”, a explicat Dossey. Din acel moment, numărul 13 a fost asociat cu presentimente rele.

Potrivit lui Thomas Fernsler, cercetător asociat în politici publice la Universitatea din Delaware, numărul 13 suferă pur și simplu pentru că vine după numărul 12. Numerologii consideră 12 un „număr complet”: există 12 luni în an; 12 ore pe ceas; și 12 semne ale zodiacului. Numărul 13 este neregulat prin comparație.

Se crede că vinerea a fost considerată o zi ghinionistă încă de la publicarea în secolul al XIV-lea a lucrării „Poveștile din Canterbury” de Chaucer: „Și într-o vineri s-au întâmplat toate aceste nenorociri”. În creștinism, vinerea este și ziua în care Iisus a fost răstignit, iar Eva l-a ispitit pe Adam cu fructul interzis.

Se spune că motive mai recente pentru o astfel de frică provin din seria de filme Vineri 13 sau din misiunea lunară eșuată Apollo 13. Pe 13 aprilie, la două zile după începerea misiunii, un rezervor de oxigen a explodat, lăsându-i pe astronauți luptând pentru supraviețuire.

Fobia zilei de vineri, 13, este cunoscută sub numele de Friggatriskaidekaphobia, unde „Frigga” este numele zeiței nordice după care este numită „vinerea” în engleză, iar „triskaidekaphobia” este o frică de numărul 13.