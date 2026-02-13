Nu doar numărul 13 este considerat cu ghinion. Sunt țări în care alte numere – 4, 9 sau 17, de exemplu, dau fiori…

 Superstițiile legate de numere se răspândesc rapid datorită influențelor sociale și culturale. Ideea că 13 este ghinionist rezonează cu oamenii din diverse motive și evoluează ca o „memă culturală”. Această memă oferă un sentiment iluzoriu de control asupra evenimentelor negative asociate, scrie agora.md

De asemenea, fenomenele aparent coincidente, cum ar fi un accident petrecut într-o zi de vineri 13, sunt adesea amplificate în memoria colectivă, contribuind la perpetuarea acestei credințe. Fie că este vorba despre tradiții, mituri sau simple coincidențe, reputația numărului 13 continuă să fascineze și să influențeze comportamentele oamenilor. Deși originile acestei superstiții sunt incerte, impactul său social și cultural rămâne un exemplu viu al modului în care credințele colective pot modela percepțiile și comportamentele.

 Pe de altă parte, fenomenul asociat cu 13 nu este unic. De exemplu: în Japonia numărul 9 este evitat, deoarece sună asemănător cu cuvântul pentru „suferință”; în italia numărul 17 ste considerat ghinionist, iar în China numărul 4 este asociat cu moartea din cauza asemănării fonetice, ceea ce determină evitarea sa activă, chiar și în numerele de telefon.

 Pe de altă parte, numărul 666, deși perceput ca malefic în tradiția creștină, este considerat norocos în cultura chineză… (Foto: protv.ro)


