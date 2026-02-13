Alege temele: Lansăm sondajul rubricii „Ce este, de fapt?”

De către

În spațiul public apar zilnic subiecte care stârnesc emoții, controverse și multe întrebări. Unele informații sunt adevărate, altele scoase din context, iar uneori e greu să mai înțelegem ce este, de fapt, realitatea.

De aceea lansăm rubrica explicativă „Ce este, de fapt?”, în care ne propunem să „dezghiocăm” temele complicate — calm, pe înțelesul tuturor, cu fapte verificate și explicații clare.

️ Vrem însă să pornim de la voi:

Ce subiecte vă frământă? Ce ați vrea să explicăm, pas cu pas?

️ Votează chiar acum — opinia ta contează și poate deveni următorul material explicativ din rubrica „Ce este, de fapt?”.

Mai jos găsiți sondajul.

Acesta este structurat pe câteva domenii, iar în fiecare domeniu am inclus mai multe teme. Puteți alege câte o variantă la fiecare domeniu, în funcție de subiectele care vă interesează cel mai mult.

4 Sondaj 1️⃣ Integrare europeană / geopolitică Ce este, de fapt, aderarea la UE? Ce se schimbă real vs. ce rămâne competență națională. Ce sunt „capitolele de negociere” cu UE? De ce durează ani și ce înseamnă pentru cetățeni. UE „impune legi Moldovei”? Mitul pierderii suveranității. Neutralitatea Moldovei – ce permite și ce nu? Inclusiv cooperarea militară. Ajutorul financiar UE: grant sau datorie? Cine rambursează și în ce condiții. Relația Moldova–NATO: cooperare sau aderare? Diferența explicată simplu.

4 Sondaj 2️⃣ Războiul din Ucraina (impact direct) Cum afectează războiul din Ucraina economia Moldovei? Prețuri, exporturi, energie. Refugiații ucraineni: cine plătește sprijinul? Buget național vs. fonduri externe. Există risc real de extindere a războiului în Moldova? Ce spun scenariile oficiale. Transnistria și securitatea regională Ce este confirmat vs. speculații.

4 Sondaj 3️⃣ Energie și tarife De ce cresc tarifele la gaz și lumină? Formula reală de calcul. Compensațiile la energie: cine le primește și cum? Energia regenerabilă ieftinește sau scumpește factura? De ce Moldova depinde încă de importuri energetice?

3 Sondaj 4️⃣ Economie & nivel de trai Inflația: cine o provoacă și cum ne afectează real? Salariul mediu vs. salariul real Ce înseamnă statisticile oficiale. Cursul valutar: de ce crește sau scade leul? „Se vinde pământul străinilor?” Ce spune legea de fapt.

3 Sondaj 5️⃣ Social & politici publice Reforma administrativ-teritorială: se comasează raioanele? Ce e plan vs. zvon. Educația sexuală în școli: ce conține programa real? „Se închid școlile din sate?” Demografie vs. decizie politică. Vaccinurile: obligatorii sau recomandate? Ce spune legislația.

3 Sondaj 6️⃣ Manipulare digitală & AI Ce este un deepfake și cum îl recunoști? Cum sunt folosite imaginile generate AI în propagandă?