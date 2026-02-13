Alege temele: Lansăm sondajul rubricii „Ce este, de fapt?”

În spațiul public apar zilnic subiecte care stârnesc emoții, controverse și multe întrebări. Unele informații sunt adevărate, altele scoase din context, iar uneori e greu să mai înțelegem ce este, de fapt, realitatea.
De aceea lansăm rubrica explicativă „Ce este, de fapt?”, în care ne propunem să „dezghiocăm” temele complicate — calm, pe înțelesul tuturor, cu fapte verificate și explicații clare.
️ Vrem însă să pornim de la voi:
Ce subiecte vă frământă? Ce ați vrea să explicăm, pas cu pas?
️ Votează chiar acum — opinia ta contează și poate deveni următorul material explicativ din rubrica „Ce este, de fapt?”.
Mai jos găsiți sondajul.
Acesta este structurat pe câteva domenii, iar în fiecare domeniu am inclus mai multe teme. Puteți alege câte o variantă la fiecare domeniu, în funcție de subiectele care vă interesează cel mai mult.