Schemă de evaziune fiscală deconspirată la o companie de panificație din Drochia

Schema de evaziune fiscală ar fi funcționat pe două paliere. În primul rând, bănuiții ar fi organizat livrarea produselor de panificație către clienți de multe ori fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale, iar alteori prin bani în numerar, fără o contabilizare riguroasă, ceea ce le-ar fi facilitat ascunderea de la stat a tuturor veniturilor reale.

Alt doilea aspect penal cercetat de către autoritățile de drept ține de cumpărarea fictivă a unor materiale de construcții – reparația oficiilor, care de fapt nici nu ar fi avut loc, informează politia.md.

Perchezițiile au fost desfășurate în oficiile, la domiciliile și în mașinile mai multor persoane, iar după audierea lor, trei persoane cu studii superioare – doi bărbați și o femeie – au fost recunoscuți în calitate de bănuiți: manager de vânzări, administrator și contabil.

De la fața locului au fost ridicate sume de bani ce ar proveni din schema de tăinuire de la stat a banilor care urmau să fie achitați ca taxe și impozite: peste 350.000 lei, $6000 și €3000. De asemenea, vor fi supuse cercetării penale și acte contabile ridicate, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă.

Urmărirea penală în această schemă de evaziune fiscală continuă, astfel încât banii care ar fi fost ascunși de la stat să revină în bugetul public. Între timp, cei vizați de investigațiile desfășurate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.