Semne că circulația sângelui nu este bună: simptome care apar zilnic fără să le observi

Circulația sângelui este esențială pentru funcționarea corectă a organismului. Atunci când nu este eficientă, corpul începe să transmită semnale subtile, care sunt adesea ignorate. Problema este că aceste simptome apar treptat și sunt puse pe seama oboselii sau a stilului de viață.

Mâini și picioare reci

Unul dintre cele mai frecvente semne este senzația de frig la nivelul extremităților, chiar și atunci când temperatura este normală.

Acest lucru apare din cauza fluxului redus de sânge.

Amorțeli și furnicături

Senzația de „ace” în mâini sau picioare poate indica o circulație slabă.

Apare mai ales:

  • când stai mult timp într-o poziție
  • fără un motiv clar

Oboseală constantă

Circulația deficitară poate duce la o oxigenare mai slabă a organismului, ceea ce provoacă oboseală.

Poți simți:

  • lipsă de energie
  • epuizare rapidă
  • dificultate în activități simple

Umflarea picioarelor

Retenția de lichide poate apărea atunci când circulația nu funcționează corect.

Semne:

  • glezne umflate
  • senzație de greutate
  • disconfort la mers

Dureri sau crampe

Circulația slabă poate duce la apariția durerilor sau a crampelor, mai ales la nivelul picioarelor.

Acestea pot apărea în timpul mersului sau după efort.

Piele palidă sau schimbări de culoare

Un alt semn este modificarea aspectului pielii:

  • paloare
  • nuanță albăstruie
  • aspect neuniform

Vindecare lentă

Rănile sau zgârieturile care se vindecă greu pot indica o circulație deficitară.

Organismul nu mai reușește să transporte eficient nutrienții.

Ce poți face în mod practic

Pentru a susține circulația:

  • mișcă-te zilnic
  • evită statul prelungit în aceeași poziție
  • hidratează-te corect
  • menține un stil de viață activ

Când trebuie să fii atent

Dacă aceste simptome apar frecvent sau se agravează, este important să nu fie ignorate. Circulația are un rol vital, iar problemele pot evolua în timp.

Circulația sângelui nu dă semnale puternice de la început. Tocmai de aceea, semnele zilnice sunt cele mai importante.

