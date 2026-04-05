Câte ore trebuie să dormi pe noapte, în funcție de vârstă. Mulți nu respectă acest lucru și își afectează sănătatea

Somnul nu este un lux și nici un moft. Este o nevoie biologică esențială, la fel de importantă ca alimentația sau respirația. Totuși, într-o societate în care programul este tot mai aglomerat, iar telefoanele și televizoarele ne țin treji până târziu, orele de odihnă sunt adesea sacrificate.

Numeroase cercetări arată că lipsa somnului poate influența negativ sănătatea fizică și echilibrul emoțional. De la oboseală cronică și dificultăți de concentrare, până la risc crescut pentru anumite afecțiuni metabolice și cardiovasculare, efectele se pot acumula în timp.

De aceea, este important să știm câte ore de somn sunt recomandate în funcție de vârstă și cum putem menține o rutină sănătoasă.

De ce este atât de important somnul

În timpul somnului, organismul:

își reface rezervele de energie

reglează hormonii

consolidează memoria

susține funcționarea sistemului imunitar

repară țesuturile

Lipsa odihnei afectează atât corpul, cât și mintea. Pe termen scurt apar iritabilitatea, scăderea atenției și a randamentului. Pe termen lung, pot apărea dezechilibre metabolice și emoționale.

Câte ore de somn sunt recomandate în funcție de vârstă

Nevoia de somn diferă de la o etapă a vieții la alta. Iată recomandările generale:

Nou-născuți (0–3 luni)

Recomandat: 14–17 ore pe zi

În primele luni de viață, somnul este esențial pentru dezvoltarea creierului. Nou-născuții dorm mult, dar în reprize scurte. Trezirile frecvente sunt normale și necesare pentru alimentație.

Bebeluși (4–11 luni)

Recomandat: 12–15 ore pe zi

În această etapă începe formarea unui ritm mai stabil. O parte mai mare din somn se concentrează noaptea, însă somnul de zi rămâne important.

Copii mici (1–2 ani)

Recomandat: 11–14 ore pe zi

Copiii mici au nevoie de somn pentru dezvoltarea fizică și cognitivă. Lipsa odihnei poate duce la iritabilitate și dificultăți de concentrare.

Preșcolari (3–5 ani)

Recomandat: 10–13 ore pe zi

De regulă, rămâne un singur somn de prânz. Rutina stabilă de culcare este esențială pentru reglarea ceasului biologic.

Școlari (6–13 ani)

Recomandat: 9–11 ore pe noapte

Programul școlar, activitățile extracurriculare și expunerea la ecrane reduc adesea timpul de odihnă. Somnul insuficient poate afecta performanța școlară și echilibrul emoțional.

Adolescenți (14–17 ani)

Recomandat: 8–10 ore pe noapte

Schimbările hormonale cresc nevoia de somn. Totuși, mulți adolescenți dorm mai puțin din cauza programului încărcat și a folosirii telefoanelor până târziu.

Adulți tineri (18–25 ani)

Recomandat: 7–9 ore pe noapte

Este o perioadă solicitantă, iar mulți tineri reduc orele de somn. Pe termen lung, acest obicei poate influența sănătatea.

Adulți (26–64 ani)

Recomandat: 7–8 ore pe noapte

Majoritatea adulților funcționează optim cu 7–8 ore de somn. Există diferențe individuale, însă mai puțin de 6 ore constant poate duce la acumularea oboselii.

Vârstnici (65+ ani)

Recomandat: 7–8 ore pe noapte

Nevoia de somn nu scade dramatic, însă somnul devine mai fragmentat. Trezirile frecvente sunt mai comune.

Ce se întâmplă dacă dormi prea puțin

Privarea de somn poate duce la:

scăderea capacității de concentrare

probleme de memorie

modificări ale dispoziției

creșterea poftei de mâncare

scăderea imunității

Pe termen lung, lipsa odihnei poate contribui la apariția unor dezechilibre metabolice.

Dar dacă dormi prea mult?

Somnul excesiv (peste 9–10 ore constant la adult) poate fi uneori asociat cu:

oboseală persistentă

lipsă de energie

tulburări ale ritmului circadian

Este important ca durata somnului să fie adaptată nevoilor individuale.

Cum îți îmbunătățești calitatea somnului

Culcă-te și trezește-te la ore fixe

Evită ecranele cu cel puțin 1 oră înainte de culcare

Aerisește camera înainte de somn

Evită mesele grele seara

Limitează consumul de cafea după ora 16:00

Creează un mediu liniștit și întunecat

Lumina naturală din timpul zilei ajută la reglarea ritmului biologic.

Semne că nu dormi suficient

te trezești obosit

ai nevoie constantă de cafea

adormi ușor în timpul zilei

ai dificultăți de concentrare

devii iritabil fără motiv

Acestea pot indica un deficit de somn acumulat.

Somnul și imunitatea

În timpul somnului, organismul produce substanțe implicate în apărarea naturală a corpului. De aceea, în perioadele de stres sau boală, nevoia de odihnă crește.

Un program regulat de somn poate susține capacitatea organismului de a face față solicitărilor zilnice.

Concluzie

Numărul de ore de somn necesare diferă în funcție de vârstă, dar calitatea odihnei este la fel de importantă ca durata ei.

Somnul suficient contribuie la:

claritate mentală

echilibru emoțional

energie zilnică

susținerea sănătății pe termen lung

Indiferent de vârstă, respectarea unui program constant de somn este una dintre cele mai simple și eficiente metode de a avea grijă de tine.

SURSA: mesajedesuflet.ro