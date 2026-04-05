Slănina de porc, mai sănătoasă decât cred mulți?

Puține alimente stârnesc atâtea controverse precum slănina de porc. Pentru unii este simbolul gustului autentic românesc, pentru alții reprezintă un aliment „interzis”, mai ales în cazul persoanelor cu colesterol crescut.

De-a lungul timpului, slănina a fost asociată cu ideea de grăsime saturată, risc cardiovascular și probleme metabolice. Totuși, în ultimii ani, discuțiile despre grăsimi au devenit mai nuanțate.

Nutriționistul Mihaela Bilic a adus în atenție un aspect care a surprins multe persoane: profilul de acizi grași al slăninii, în special cel al porcului Mangalița.

Ce conține, de fapt, slănina

Slănina este formată în principal din grăsime animală. Însă nu toate grăsimile sunt identice.

Grăsimile pot fi:

saturate

mononesaturate

polinesaturate

În trecut, grăsimile saturate erau considerate automat dăunătoare, însă cercetările actuale arată că lucrurile sunt mai complexe.

Potrivit unor analize nutriționale, slănina de porc conține un procent semnificativ de grăsimi mononesaturate — aceleași tipuri de grăsimi întâlnite și în uleiul de măsline.

Comparația cu somonul și uleiul de măsline

Afirmația care a atras atenția a fost comparația dintre slănina de Mangalița și alimente considerate „sănătoase”, precum somonul sau uleiul de măsline.

Ideea nu este că slănina devine automat un „superaliment”, ci că profilul de acizi grași poate fi mai echilibrat decât se crede în mod obișnuit.

Porcul Mangalița, crescut tradițional, are o compoziție diferită a grăsimii față de alte rase, cu un procent mai mare de grăsimi mononesaturate.

Este slănina periculoasă pentru colesterol?

Colesterolul din sânge este influențat de mai mulți factori:

dieta generală

consumul total de grăsimi

stilul de viață

activitatea fizică

predispoziția genetică

Un aliment consumat izolat, în cantitate moderată, nu este automat responsabil pentru creșterea colesterolului.

Specialiștii subliniază că echilibrul alimentar este mai important decât eliminarea completă a unui singur aliment.

Ce beneficii poate avea consumul moderat

Consumată ocazional și în cantități mici, slănina poate:

oferi energie

contribui la senzația de sațietate

furniza acizi grași esențiali

Grăsimile alimentare sunt necesare pentru:

absorbția vitaminelor A, D, E și K

funcționarea sistemului nervos

producția unor hormoni

Important este contextul general al dietei.

Mituri frecvente despre slănină

„Este doar grăsime nesănătoasă”

Deși este bogată în grăsimi, compoziția poate include și acizi grași mononesaturați.

„Crește automat colesterolul”

Răspunsul organismului diferă de la persoană la persoană. Factorii genetici și dieta totală joacă un rol major.

„Trebuie eliminată complet”

Excluderea completă a unui aliment tradițional nu este necesară dacă acesta este consumat cu moderație și într-un regim echilibrat.

Cât înseamnă „moderație”

O porție mică, ocazională, este diferită de un consum zilnic în cantități mari.

De exemplu:

câteva felii subțiri alături de legume

parte dintr-o masă tradițională

Nu ar trebui să devină aliment de bază în dietă.

Slănina și sezonul rece

În trecut, slănina era un aliment important în zonele rurale, mai ales iarna, când necesarul energetic era mai mare.

Activitatea fizică intensă și lipsa altor surse de grăsimi făceau ca acest aliment să fie valoros în contextul stilului de viață de atunci.

Astăzi, nivelul de mișcare este diferit, iar adaptarea porțiilor este esențială.

Ce trebuie să știe persoanele cu probleme cardiovasculare

Cei care au:

colesterol crescut

boli cardiovasculare

afecțiuni metabolice

ar trebui să consulte medicul sau nutriționistul înainte de a include frecvent alimente bogate în grăsimi.

Fiecare caz este individual.Tradiție vs. stil de viață modern

Alimentele tradiționale nu sunt automat „rele”. Problema apare atunci când sunt consumate în exces, combinate cu:

sedentarism

porții mari

lipsa legumelor

exces caloric

Un stil alimentar echilibrat poate include și produse tradiționale, fără excese.

Despre utilizările populare

În tradiția populară, slănina sau untura au fost folosite și extern, în diverse obiceiuri transmise din generație în generație.

Totuși, aceste practici nu înlocuiesc tratamentele medicale și nu sunt susținute de recomandări oficiale.

Concluzie

Slănina de porc este un aliment controversat, dar realitatea este mai complexă decât miturile vehiculate ani la rând.

Profilul de acizi grași poate include și grăsimi mononesaturate, iar consumul moderat, în contextul unei alimentații echilibrate, nu înseamnă automat risc major pentru sănătate.

SURSA: mesajedesuflet.ro