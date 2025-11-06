Seminar raional cu directorii adjuncți la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / GALERIE FOTO

Astăzi, la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca, a avut loc seminarul raional cu peste 60 directori adjuncți din instituțiile de învățământ din raion. Tema seminarului a fost „Motivația managerială – cheia unei conduceri eficiente în educație”. Activitatea a fost organizată de echipa managerială a liceului, în colaborare cu Direcția Învățământ Soroca.

Echipa managerială și profesorii liceului au pregătit în total un program format din 11 activități, dintre care 7 ore publice și 4 ateliere de formare.

Elevii din mai multe clase au participat la ore unde s-a discutat despre teme precum istoria bisericii, numerele naturale, reacții chimice, limba română și lumea vie. Activitățile au demonstrat cum poate fi stimulat interesul elevilor pentru învățare prin dialog, exerciții practice și explicații clare.

În același timp, au fost desfășurate patru ateliere de formare pentru cadrele didactice și directorii adjuncți:

„Motivația managerială – cheia unei conduceri eficiente în educație”, condus de Bucatari Angela și Tagadiuc Stela;

„Motivația elevilor și rolul profesorului: strategii pentru o învățare activă și conștientă”, cu profesorii Mihalceanu Drăgălina și Repeșco Stela;

„Motivația părinților – stimulare a procesului de autoafirmare a copilului”, condus de psihologii Vacarova Valerina și Cemurtan Tatiana;

„Cum influențează motivația profesorilor calitatea educației elevilor cu Cerințe Educaționale speciale”, susținut de Călugăreanu Adelina și Pinzaru Nelea

Participanții au discutat despre importanța motivației în școli. Au analizat cum se poate îmbunătăți comunicarea cu elevii, colaborarea cu părinții și sprijinul pentru profesori.

La final, cei prezenți au participat la o discuție comună în sala de festivități. Fiecare a prezentat ce a observat și ce poate aplica în instituția în care activează.

Coordonatori ai seminarului au fost Daniela Corcimari, Șef SMCFPC (Șef Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională Continuă), Angela Bucătari, director adjunct și Stela Tagadiuc, director adjunct.