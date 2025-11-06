Zâna Toamnă i-a adunat pe micii cititori la Biblioteca pentru Copii „Steliana Grama”

De către

La Filiala pentru copii „Steliana Grama” a avut loc astăzi o activitate de suflet dedicată anotimpului culorilor și roadelor – Toamna. Sub genericul „Anotimpul frunzelor uscate, lăzilor cu roade încărcate”, copiii din grupa „Floricica” de la IET Nr.1 „Prichindel” au pășit într-o lume plină de farmec și descoperiri.

Îndrumați de bibliotecarele filialei, micuții au aflat curiozități despre acest frumos anotimp, au ascultat melodii tematice, au participat la ghicitori și la un dialog interactiv în cadrul prezentării „Totul despre toamnă”.

Zâna Toamnă a fost gazda evenimentului, aducând zâmbete, voie bună și emoția copilăriei într-o atmosferă caldă și colorată. Activitatea a urmărit nu doar familiarizarea copiilor cu frumusețea naturii în schimbare, ci și dezvoltarea dragostei pentru lectură, poezie și creație.

1 de 5