Elevii din Stoicani au plantat arbori în curtea gimnaziului / GALERIE FOTO

Dorina Cioca
În comuna Stoicani, recent a avut loc o activitate dedicată mediului, în cadrul campaniei „Un copac pentru aer curat”. Primăria localității a lansat inițiativa, iar Consiliul Elevilor și elevii din gimnaziu s-au implicat cu mult interes.

Elevii au plantat arbori decorativi în curtea instituției. Aceștia au lucrat în echipă, au săpat gropi și au așezat rădăcinile în pământ, având grijă ca fiecare copăcel să prindă rădăcini. Scopul activității este de a face spațiul școlii mai verde, dar și de a încuraja copiii să aibă grijă de natură.

Profesorii i-au însoțit și i-au sprijinit pe elevi pe tot parcursul activității. Acțiunea este una practică și utilă. Copacii plantați vor crește și vor oferi umbră, aer curat și un aspect mai frumos curții gimnaziului. Totodată, elevii au spus că se simt mândri, pentru că au contribuit la îngrijirea locului în care învață.


