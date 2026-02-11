Ședință informativă privind amalgamarea voluntară a localităților / VIDEO

La Palatul de Cultură din Soroca a avut loc recent o ședință informativă despre amalgamarea voluntară a localităților. La eveniment au participat experți, reprezentanți ai Cancelariei de Stat, dar și primari, viceprimari și secretari ai consiliilor locale.

Specialiștii au explicat ce prevede legea și cum se poate realiza acest proces. Amalgamarea înseamnă unirea benevolă a mai multor localități, pentru ca administrațiile să lucreze mai eficient și să gestioneze mai bine resursele.

Potrivit experților, localitățile care aleg să se unească pot atrage investiții mai mari și pot dezvolta proiecte pe care, singure, le-ar realiza mai greu. În același timp, locuitorii ar putea beneficia de servicii publice mai moderne, precum drumuri reparate, iluminat mai bun sau acces extins la servicii administrative.

Participanții au avut ocazia să adreseze întrebări și să afle ce pași trebuie urmați dacă o comunitate decide să intre în acest proces. Autoritățile susțin că astfel de întâlniri ajută administrațiile locale să înțeleagă mai bine oportunitățile și responsabilitățile pe care le aduce amalgamarea.