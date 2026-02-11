Liceul „Mihai Eminescu” din Drochia inaugurează laboratoare științifice de ultimă generație, cu sprijinul Uniunii Europene

Ziua de 6 februarie curent, a fost una memorabilă pentru Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, care a găzduit evenimentul de lansare a noilor spații educaționale pentru comunitatea școlară, renovate și dotate cu echipamente performante, în cadrul proiectului „Școală Model”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF.

Cei 1208 elevi ai liceului vor studia științele exacte în laboratoare și săli de matematică complet modernizate, dotate cu echipamente performante, care transformă procesul educațional din unul predominant teoretic în unul bazat pe experiment, investigație și aplicabilitate practică. Acestea sunt dotate cu mobilier modern și flexibil, microscoape, senzori wireless PASCO pentru colectarea datelor în timp real, precum și seturi de robotică. Astfel, elevii pot analiza fenomene reale din domeniile fizicii, chimiei și biologiei și pot integra tehnologia modernă în procesul de învățare.

Această realizare consolidează statutul liceului ca parte a rețelei Școlilor Model, renovate în cadrul proiectului „Școală Model”, cu sprijinul Uniunii Europene.

Conducerea liceului și-a exprimat recunoștința față de toți partenerii, care au fost și oaspeții de onoare ai evenimentului, contribuind substanțial la realizarea acestui proiect:

Ministerului Educației și Cercetării, domnului ministru Dan Perciun;

Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, domnului Giuseppe Panglione;

Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), doamnei Seher Ariner;

UNICEF, doamnei Maha Damaj;

Domnului Vitalie Josan, reprezentantul Guvernului în teritoriu;

Domnului Vasile Cemortan, președintele Consiliului Raional Drochia;

Doamnei Nina Cereteu, primară a orașului Drochia;

Doamnei Rodica Ojovan, șefa Direcției Educație Drochia.

Investiția face parte dintr-o inițiativă națională mai amplă, prin care nouă școli model din Republica Moldova își modernizează infrastructura științifică. Pe lângă renovarea spațiilor, proiectul include și instruiri dedicate cadrelor didactice, pentru valorificarea eficientă a noilor resurse educaționale.

Prin acest parteneriat valoros dintre Uniunea Europeană, Ministerul Educației și Cercetării, PNUD, UNICEF și autoritățile publice locale, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” devine un spațiu al excelenței educaționale, un spațiu modern și sigur, menit să stimuleze performanța oferind celor 1208 elevi și 70 de cadre didactice condiții moderne, sigure și motivate pentru performanță.

Ioana BOLEA, corespondentă VIP HTSJ, Centrul de Creație Drochia