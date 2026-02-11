Gripa sezonieră: trei cazuri înregistrate în raionul Drochia, două cazul la Florești și un caz la Soroca

După cum informează Agenția Națională pentru Sănătate Publică, săptămâna trecută au fost înregistrate, în Republica Moldova, 283 cazuri de gripă sezonieră, dintre care mai mult de jumătate, 187 de cazuri, în capitală.

Alte 19 cazuri au fost înregistrate la Bălți, 12 – în Ialoveni, șase – în Criuleni, cinci – în Edineț și Taraclia, câte patru – în Basarabeasca, Briceni, Călărași, Orhei și Ungheni, câte trei – în Căușeni, Dondușeni, Drochia și Glodeni, câte doi – în Anenii Noi, Cahul, Florești, Râșcani și Ștefan Vodă, câte unul – în Dubăsari, Hâncești, Rezina, Sângerei, Soroca, Strășeni și Comrat. Pe parcursul săptămânii trecute, nu au fost înregistrate cazuri de COVID-19.