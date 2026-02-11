Șapte vieți, curmate de incendii – de ce utilizarea excesivă a sobelor ne pune viața în pericol

Maria Negruță din satul Căinarii Vechi are 83 de ani. Trăiește singură și în zilele geroase, soba rămâne principala sursă de căldură.

MARIA NEGRUȚĂ, locuitoare s. Cainarii Vechi, Soroca: Mă scol dimineața, mai strâng patul, mai stau culcată că am hipertensiune și amețesc și mă doare capul. Pe urmă scot cenușa și aprind focul.

Mulți vârstnici din localitate se încălzesc cu sobe vechi, pe care le folosesc de mai multe ori pe zi, în condiții de ger.

NINA GAVAZIUC, locuitoare s. Cainarii Vechi, Soroca: Eu fac focul singură, dar asistenul social îmi aduce ce să pun pe foc, apă îmi aduce. Ursoaia odată pe an o curăț și am grijă de ea, aruncat tot să fie, stau lângă foc, deschid ferestra.

NATALIA BUDEI, asistent social: Am zece beneficiari, la unii vin și de 2,3 ori pe săptămână, fiindcă e foarte rece și ei au nevoie să fie cald în casă. Mă uit ca lângă sobă să nu fie nimic.

Inspectorii Direcției Situații Excepționale monitorizează periodic condițiile din gospodăriile persoanelor vulnerabile și încearcă să reducă riscurile. Aceștia verifică sobele și coșurile de fum și le explică oamenilor regulile de siguranță.

EUGEN DOGA, șef adjunct, DSE Soroca: În cadrul vizitei noastre la domiciliu s-au depistat diferite încălcări, diferite fisuri în sobe. La fel au fost depistate materiale ușor inflamabile pe sobă în preajma sobelor. La fel. Cetățenii practică uscatul pe sobă, ceea ce este contraindicat. Și în majoritatea cazurilor lipsește plăcuța metalică din fața sobei.

De la începutul anului, în raion au fost înregistrate 26 de incendii, soldate cu șapte decese. Autoritățile îndeamnă populația, în special persoanele vârstnice, să respecte regulile de utilizare a sobelor pentru a preveni incidentele.