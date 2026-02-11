Bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență – un bărbat din Putinești a fost reținut

Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență.

Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean 2 000 de euro pentru a influența membrii comisiei de examinare în vederea obținerii permisului de conducere auto. În schimbul banilor, bărbatul ar fi promis că persoana va fi apreciată cu calificativul „admis” atât la proba teoretică, cât și la cea practică, informează cna.md.

În data de 10 februarie 2026, ofițerii CNA, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii mun. Bălți, au desfășurat percheziții la domiciliul bănuitului, precum și în automobilul acestuia. În urma acțiunilor de urmărire penală, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul de detenție provizorie.

Investigațiile pe caz continuă, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a eventualilor complici. Centrul Național Anticorupție reamintește că orice persoană este prezumată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.