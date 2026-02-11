De mai multă vreme, Spitalele raionale din Florești și Drochia sunt administrate de directori interimari

Conform informației furnizate de Ministerul Sănătății, nu mai puțin de 19 instituții medicale din Republica Moldova, inclusiv nouă instituții republicane și  șapte spitale raionale sunt conduse, în prezent, de directori interimari.

Printre instituțiile medicale gestionate de directori interimari sunt și Spitalele raionale din Drochia și Florești. Altfel, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat presei că, în timpul apropiat urmează a fi organizate organizate concursuri pentru desemnarea managerilor instituțiilor medicale respective. (Foto: Spitalul raional Florești. SURSA foto:TVN.md)

 

 

 


