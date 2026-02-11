La Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, rezidenții Republicii Moldova achită cumpărăturile doar în lei moldovenești

De către
OdN
-
0
22

Aeroportul Internațional Chișinău a emis un comunicat prin care informează pasagerii și vizitatorii că plățile efectuate în spațiile comerciale ale aeroportului de către persoanele rezidente în Republica Moldova trebuie să se facă exclusiv în moneda națională, lei moldovenești. Măsura vine în contextul unor reacții apărute în mediul online, unde mai mulți cetățeni s-au declarat nemulțumiți că nu pot achita în valută în magazinele din aeroport, informează independent.md

Potrivit instituției, această regulă se aplică tuturor magazinelor, inclusiv celor situate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat și celor din zona de securitate cu acces restricționat. În conformitate cu legislația în vigoare și cu răspunsul oficial al Băncii Naționale a Moldovei, plățile între rezidenți se efectuează doar în moneda națională.

„Pentru respectarea acestor prevederi legale, la efectuarea fiecărei tranzacții comerciale poate fi solicitat actul de identitate sau pașaportul, în vederea stabilirii statutului de rezident sau nerezident al cumpărătorului”, se arată în comunicatul Aeroportului.

Natalia Cojocaru, comunicatoarea pentru presă a Aeroportului Chișinău, a precizat pentru presă că rezidenții pot efectua cumpărături în lei moldovenești, iar excepțiile pentru plata în valută nu se aplică în cazul acestora.


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentDe mai multă vreme, Spitalele raionale din Florești și Drochia sunt administrate de directori interimari
Articolul următorȘi-a pălmuit copilașul de un an, l-a ars cu bricheta și mucuri de țigară și a fost condamnată la trei ani de închisoare
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.