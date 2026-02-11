La Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, rezidenții Republicii Moldova achită cumpărăturile doar în lei moldovenești

Aeroportul Internațional Chișinău a emis un comunicat prin care informează pasagerii și vizitatorii că plățile efectuate în spațiile comerciale ale aeroportului de către persoanele rezidente în Republica Moldova trebuie să se facă exclusiv în moneda națională, lei moldovenești. Măsura vine în contextul unor reacții apărute în mediul online, unde mai mulți cetățeni s-au declarat nemulțumiți că nu pot achita în valută în magazinele din aeroport, informează independent.md

Potrivit instituției, această regulă se aplică tuturor magazinelor, inclusiv celor situate înainte de punctul de trecere a frontierei de stat și celor din zona de securitate cu acces restricționat. În conformitate cu legislația în vigoare și cu răspunsul oficial al Băncii Naționale a Moldovei, plățile între rezidenți se efectuează doar în moneda națională.

„Pentru respectarea acestor prevederi legale, la efectuarea fiecărei tranzacții comerciale poate fi solicitat actul de identitate sau pașaportul, în vederea stabilirii statutului de rezident sau nerezident al cumpărătorului”, se arată în comunicatul Aeroportului.

Natalia Cojocaru, comunicatoarea pentru presă a Aeroportului Chișinău, a precizat pentru presă că rezidenții pot efectua cumpărături în lei moldovenești, iar excepțiile pentru plata în valută nu se aplică în cazul acestora.