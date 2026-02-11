Și-a pălmuit copilașul de un an, l-a ars cu bricheta și mucuri de țigară și a fost condamnată la trei ani de închisoare

Procuratura Bălți informează despre condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la 3 ani de închisoare pentru violență în familie. Inculpata, mama unui copil minor de aproximativ un an, a manifestat un comportament violent, aplicând lovituri repetate cu pumnii și palmele peste diverse părți ale corpului copilului, precum și i-a provocat arsuri cu flacăra unei brichete și mucuri de țigară.

 Potrivit expertizei medico-legale, copilului i-au fost cauzate multiple leziuni corporale, inclusiv echimoze, excoriații, hemoragii oculare și arsuri termice, leziunile fiind produse prin obiecte contondente și agent termic, fapt ce a generat suferințe fizice și psihice considerabile.

Menționăm că hotărârea nu este definitivă, iar persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la rămânerea definitivă a sentinței, informează procuratura.md.

Procuratura atenționează că, faptele de violență comise asupra copiilor, inclusiv în mediul familial, sunt inadmisibile și atrag răspundere penală, în strictă conformitate cu prevederile legii.


