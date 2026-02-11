Un escroc în vârstă de 42 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare

OdN
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vârstă de 42 de ani. Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale și a mijloacelor financiare pe o perioadă de 5 ani.

  Potrivit probelor, în anul 2020, inculpatul a indus un bărbat în eroare și, prin abuz de încredere, profitând de relația apropiată dintre ei, a obținut un autoturism și un apartament în baza unor procuri, asumându-și obligații financiare pe care, încă de la început, nu a avut intenția să le îndeplinească.

Inițial, sub pretextul achiziționării în rate a automobilului, inculpatul a preluat vehiculul și ulterior l-a înstrăinat fără a achita contravaloarea către proprietar. Ulterior, continuând acțiunea frauduloasă, acesta a convins victima să îi elibereze o altă procură, de această dată pentru a facilita vânzarea apartamentului. Apartamentul a fost vândut, însă sumele obținute nu au fost returnate părții vătămate.

Conform înțelegerii dintre cei doi, o parte din suma obținută urma să fie utilizată pentru îngrijirea și tratamentul tatălui victimei, aflat într-o stare gravă de sănătate, iar restul să fie transferat părții vătămate.

Inculpatul, intrând în posesia fondurilor rezultate din ambele tranzacții, nu le-a restituit, folosind sumele în scopuri personale, cauzând victimei un prejudiciu material de peste 1 250 000 lei.

Dosarul a fost examinat în lipsa inculpatului, acesta eschivându-se de la urmărirea penală și fiind dat în căutare.

Instanța a dispus încasarea, din contul inculpatului în beneficiul victimei, a prejudiciului material cauzat prin infracțiune, în sumă de 1 254 800,49 lei, precum și a prejudiciului moral, în sumă de 50 000 lei.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.


