Florești se numără printre raioanele care propun cele mai multe locuri de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă informează că, peste 10 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din Republica Moldova, iar de la începutul anului au fost amplasate în câmpul muncii peste 2.000 de persoane.

Conform sursei, cele mai multe posturi sunt oferite pentru cusătorese, muncitori auxiliari, conducători auto și taxatori, operatori în diverse domenii, vânzători sau casieri, bucătari, ofițeri de urmărire penală sau de investigații, specialiști în diverse domenii de activitate, manageri, specialiști IT, medici și ingineri, printre raioanele care propun cele mai multe locuri de muncă este și raionul Florești.