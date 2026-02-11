EuroGrain Exchange 2026 – Dialog strategic la intersecția hub-urilor POC și CVB, Marea Neagră și Dunăre

Conectăm hub-uri. Aliniem strategii. Deschidem piețe

EuroGrain Exchange 2026, București, România – cel mai important eveniment european din primăvară dedicat piețelor și afacerilor cu cereale, revine pentru al patrulea an consecutiv în capitala României, în perioada 23–24 aprilie 2026. Evenimentul va avea loc la Centrul de Congrese al Radisson Blu Hotel București, una dintre cele mai moderne și prestigioase locații de conferință din Europa Centrală și de Est. Locația reflectă dimensiunea evenimentului, cu spații generoase, infrastructura modernă și poziționarea centrală ce oferă cadrul ideal pentru două zile intense de conferințe, întâlniri de afaceri și networking, facilitând interacțiunea directă între participanți.

Co-organizat de AgriPortal România, EuroGrain Exchange s-a impus în ultimii ani ca un forum strategic de dialog, analiză și networking, reunind decidenți și lideri de opinie din întregul lanț valoric al cerealelor. Ediția din 2026 vine într-un context complex pentru piețele agricole, în care schimbările geopolitice, presiunile logistice și noile realități climatice redefinesc fluxurile comerciale și strategiile de business.

Pentru ediția 2026 sunt așteptate peste 400 de companii din mai mult de 30 de țări, confirmând statutul EuroGrain Exchange drept un eveniment cu adevărat internațional. Publicul evenimentului este format din: comercianți și exportatori de cereale; producători agricoli, procesatori și utilizatori industriali; operatori logistici, portuari și de transport, analiști de piață și consultanți; instituții financiare, companii de asigurări și furnizori de soluții digitale dar și reprezentanți ai organizațiilor profesionale și ai mediului instituțional. Această diversitate transformă evenimentul într-o platformă unică de întâlnire între ofertă și cerere, între analiză și decizie, între regional și global.

EuroGrain Exchange 2026 va pune un accent deosebit pe regiunea Mării Negre, Balcani și bazinul Dunării, zone cu un rol tot mai important în securitatea alimentară și în echilibrul piețelor internaționale de cereale. În centrul discuțiilor se vor afla hub-urile de cereale POC și CVB, perspectivele de producție și aprovizionare, precum și modul în care aceste regiuni influențează dinamica prețurilor la nivel european și global.

Evenimentul își propune să conecteze realitățile producției de cereale din țările din regiune cu marile tendințe ale comerțului internațional, oferind participanților instrumente concrete pentru luarea deciziilor într-un mediu de piață în continuă schimbare. Agenda EuroGrain Exchange 2026 este orientată spre substanță și dialog și este construită în jurul celor mai relevante teme pentru sezonul agricol și comercial, incluzând: condițiile culturilor și perspectivele de recoltă, fluxurile comerciale regionale și globale, provocările din logistică, infrastructură și transport, volatilitatea costurilor de producție și impactul asupra marjelor, rolul în schimbare al regiunii Mării Negre ca zonă de formare a prețurilor.

Formatul evenimentului încurajează dialogul deschis, cu sesiuni de analiză, paneluri interactive și spații dedicate discuțiilor directe între participanți. Ca răspuns la interesul crescut din edițiile anterioare, zona expozițională a EuroGrain Exchange 2026 va fi extinsă. Standurile de networking sunt concepute ca spații de întâlnire, nu doar de prezentare, oferind companiilor oportunitatea de a interacționa direct cu parteneri, clienți și potențiali colaboratori.

De asemenea, EuroGrain Exchange 2026 oferă multiple opțiuni de parteneriat și sponsorizare, adaptate obiectivelor de comunicare și poziționare ale companiilor din agrobusiness. De la vizibilitate de brand și asociere cu un eveniment de referință, până la acces privilegiat la rețele de decizie, implicarea ca sponsor sau partener înseamnă mai mult decât expunere – înseamnă prezență activă în centrul conversației pieței.

Indiferent dacă participă ca delegați, expozanți sau parteneri, profesioniștii din domeniu regăsesc în EuroGrain Exchange 2026 un spațiu autentic de întâlnire, orientat spre relații reale, schimb de idei și oportunități concrete de business. Cu înregistrările de pre-vânzare deja deschise, ediția 2026 oferă prima oportunitate de a planifica strategic prezența la unul dintre cele mai relevante evenimente europene dedicate pieței cerealelor.

Nu ratați oportunitatea de a participa la EuroGrain Exchange 2026, evenimentul unde informația relevantă, dialogul de calitate și conexiunile strategice se întâlnesc pentru un schimb de perspective și decizii corecte pe o piață a cerealelor aflată permanent într-o continuă schimbare.

Detalii importante

Perioadă: 23-24 aprilie 2026

23-24 aprilie 2026 Locație: București, Centrul de Congrese al Hotelului Radisson Blu

București, Centrul de Congrese al Hotelului Radisson Blu Înregistrare: eurograinevents.com

Pentru mai multe informații, contactați:

Email: registrations@eurograinevents.com / office@eurograinevents.com