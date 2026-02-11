Campanie coordonată de manipulare: Cum au fost prezentate pe social media facturile la gaz pentru ianuarie

Facturile mai mari la gazele naturale pentru luna ianuarie au declanșat un val de postări alarmiste pe rețelele sociale, amplificate de mai mulți propagandiști pro-Kremlin, unii dintre ei suspectați că au folosit inteligența artificială pentru a genera facturi false cu sume mari. Autoritățile explică însă creșterea facturilor prin consumul record de gaze din ianuarie, determinat de temperaturile mult mai scăzute față de luna decembrie și față de iarna trecută, consumul fiind cu circa o treime mai mare decât în perioadele comparabile.

Activitate coordonată pe rețele și suspiciuni de folosire a inteligenței artificiale

Campania online prin prezentarea de facturi cu sume mari a fost creată de mai mulți propagandiști cunoscuți pentru manipulare și dezinformări, în special specifice propagandei Kremlinului. Aceștia s-au axat pe afișarea unor facturi cu volume de peste 400-500 de metri cubi de gaz, consum specific unor case cu câteva nivele sau unor sedii de companii.

„Acesta e prețul pentru ca să ai pasul la guvernare”, a scris Andrei Ioniță, care și-a însoțit mesajul cu o factură Energocom suspectată că a fost generată de inteligența artificială.

La asta au atras atenția experții Ștefan Bejan și Andrei Curăraru de la WatchDog.MD, care au depistat câteva greșeli în „factura” prezentată de Ioniță:

După ce a fost deconspirat, Ioniță a publicat câteva facturi aparent reale, dar din care se vede clar că respectivele gospodării au avut un consum de gaz mult mai mare decât în lunile precedente, inclusiv față de iarna trecută.

Și propagandistul Gheorghe Costandachi a intrat în cursa „a cui factură e mai mare”, afirmând că oamenii ar fi primit facturi de peste 11.000 de lei pentru încălzirea unor apartamente cu două camere. Costandachi nu prezintă nicio dovadă, dar a amintit cu această ocazie că alegerile prezidențiale și cele parlamentare au fost „falsificate”, narațiune demontată anterior de portalul nostru.

La subiectul facturilor s-a referit și propagandista Ana Kristian, cunoscută și ca Kristian Grăiește.

În hora postărilor cu facturi mari a intrat și contul fals Andrei Petru, care a scris că „aşa arată preţul prostiei şi nu preţul libertăţii”, publicând imagini cu fragmente ce par a fi facturi pentru gaz și energie electrică între 4500 și peste 6.000 de lei (fără a indica volumul consumului). „Sumele din facturi provoacă nu doar surpriză, ci adevărată panică”, menționează un cont anonim de Facebook.

Facturi cu sume mari, dar fără volum de consum indicat, au publicat și alți internauți și chiar pagini de știri. În unele facturi se observă din nou că respectivele gospodării au avut, de regulă, un consum de gaz mult mai mic în lunile precedente.

De pe rețelele sociale, campania facturilor mari și a „moldovenilor șocați” a trecut și în presa online. Este de menționat faptul că într-un caz, unul și același text a fost publicat de câteva surse media – Newtv.md, Timpul.md, Ea.md, Știri.md.

Explicația autorităților: facturile mari au fost provocate de temperaturile scăzute

Autoritățile explică sumele mai mari din facturi prin temperaturile mai joase din luna ianuarie față de decembrie și față de ianuarie anul trecut, ceea ce a dus la creșterea consumului de gaz.

„În luna ianuarie 2026, Republica Moldova a înregistrat un maxim istoric al consumului de gaze naturale”, menționează Ministerul Energiei, care a distribuit o postare a furnizorului de gaze Energocom.

Consumul în luna ianuarie 2026 a fost de peste 194 de milioane de metri cubi, adică cu aproximativ ⅓ mai mare decât în luna decembrie, sau în comparație cu ianuarie anul trecut.

„Cauza consumului majorat este temperatura scăzută, media pe luna ianuarie fiind de -5° C, comparativ cu -0,6° C în luna decembrie 2025”, explică instituțiile.

O situație similară se atestă și în regiune. De exemplu, România a consumat în această iarnă cu 25% mai mult gaz decât în perioadele similare din ultimii cinci ani, din cauza temperaturilor extrem de scăzute, potrivit ministrului Energiei de la București, Bogdan Ivan.

Energie mai scumpă după ce Gazprom a redus livrările

Cu referire de tarifele la gaz, trebuie amintit că R. Moldova a fost nevoită să procure gaze naturale de pe piețele regionale după ce la sfârșitul anului 2022 Gazprom a început să reducă volumele de gaz livrate, încălcând prevederile acordului care fusese semnat cu mai puțin de un an în urmă. Începând cu 2025, Moscova și Tiraspolul au refuzat o soluție transparentă de livrare a gazului în regiunea transnistreană, din care cauză malul drept al Nistrului nu a mai putut achiziționa energie electrică produsă la Centrala de la Cuciurgan.

Mai multe despre crizele energetice și soluțiile identificate începând cu anul 2022 aflați dintr-un explicativ Stopfals.md.

Dana Ciobanu, Mihai Avasiloaie, Stopfals.md