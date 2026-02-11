Diana Chiriac: „Amalgamarea voluntară este un instrument pentru primării puternice” / VIDEO

Astăzi, la Palatul de Cultură din Soroca, a avut loc o ședință informativă dedicată amalgamării voluntare a localităților. La întâlnire au participat reprezentanți ai autorităților publice și ai administrațiilor locale, interesați să afle mai multe despre acest proces.

Diana Chiriac, șefa Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului, a explicat ce presupune amalgamarea voluntară și cui se adresează.

„Amalgamarea voluntară este un instrument oferit primarilor vizionari, care își doresc să aibă primării puternice, localități dezvoltate și echipă cu care va putea să implementeze aceste proiecte. Este un instrument care se oferă astăzi pentru primarii și echipele din primării, care vor să se comaseze pentru a crește capacitățile primăriilor, pentru a putea oferi servicii oamenilor din localități, pentru a avea acele servicii digitale care sunt necesare în localitățile noastre, accesibile și cât mai aproape de oameni.”, a spus Diana Chiriac.

Potrivit autorităților, acest proces permite primăriilor să își unească resursele și să devină mai eficiente. Scopul este îmbunătățirea serviciilor publice și crearea unor comunități mai bine dezvoltate, capabile să răspundă nevoilor locuitorilor.


