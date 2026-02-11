Sfatul specialistului: Epilarea corectă – nu doar estetică, ci și sănătate pentru piele / VIDEO

Epilarea nu înseamnă doar o piele netedă, ci și o piele sănătoasă. O procedură realizată corect ajută la prevenirea firelor crescute sub piele, a iritațiilor și a infecțiilor, menținând pielea curată și îngrijită. Specialista în epilare cu ceară și shugaring, Adriana Muntean, explică de ce este important ca această procedură să fie făcută corect și de către persoane instruite.

„O epilare realizată corect previne multe probleme dermatologice. În plus, metodele potrivite pot subția firul de păr în timp și pot încetini creșterea acestuia, ceea ce înseamnă mai mult confort pentru cliente și mai puține neplăceri”, spune Adriana Muntean.

Adriana a absolvit cursuri specializate în anul 2024, iar de atunci activează oficial în domeniu, având grijă de sănătatea și îngrijirea pielii clientelor sale. Una dintre cele mai frecvente temeri este durerea sau rușinea resimțită înainte de prima programare.

„Majoritatea clientelor îmi spun după prima ședință că a fost mult mai ușor decât și-au imaginat. Contează foarte mult atmosfera, comunicarea și tehnica aplicată”, afirmă specialista.

Durerea diferă de la o persoană la alta și depinde și de metoda aleasă. Primele ședințe pot fi mai sensibile, însă, în timp, firul de păr devine mai subțire, iar procedura este mult mai ușor de suportat.

Potrivit Adrianei Muntean, cele mai frecvente greșeli pe care le fac clientele sunt:

folosirea lamei între ședințe;

exfolierea insuficientă a pielii;

expunerea la soare imediat după procedură;

aplicarea produselor iritante după epilare.

„Aceste greșeli pot duce la roșeață, disconfort sau apariția firelor crescute sub piele. Îngrijirea de după procedură este la fel de importantă ca epilarea în sine”, subliniază ea.

După prima procedură, pielea rămâne netedă timp de câteva săptămâni. Rezultatele cele mai vizibile apar după câteva ședințe regulate, când creșterea firului de păr încetinește, iar acesta devine mai rar și mai subțire.