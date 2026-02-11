Discuție LIVE fără ocolișuri pe Facebook: „Calea spre vagin”, subiectul abordat de Ala Stîrcu și Pavel Leviţ / VIDEO

Un subiect rar discutat deschis în spațiul public a stârnit curiozitate și interes pe online, după ce, duminică, pe pagina de Facebook a Alei Stîrcu din Florești a fost difuzată o conversație fără menajamente despre relații, seducție și intimitate, avându-l ca invitat pe Pavel Leviţ, cel care și-a propus să scrie o carte dedicată acestei teme.

Discuția, intitulată sugestiv „Calea spre vagin”, a abordat frontal un subiect considerat adesea tabu în societatea locală. Dialogul dintre Ala Stîrcu și Pavel Leviţ s-a desfășurat într-un format deschis, fără ocolișuri, mizând pe sinceritate și pe experiențe relatate direct.

Pe parcursul intervenției, cei doi au trecut printr-o paletă largă de subiecte, de la tehnici de „pickup” și dinamica atracției, până la modul în care poate fi construită o relație serioasă. Discuția a vizat atât perspectiva seducției, cât și dimensiunea emoțională a relațiilor, autorul explicând demersul său de a sistematiza aceste idei într-o publicație.

Atenție, conținut nerecomandat minorilor!!!

