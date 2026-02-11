Scandalul „mitei din paharul de cafea”. Ex-procurorul Veaceslav Vacari cheamă CSP la bară

Fostul procuror de la Bălți, Veaceslav Vacari, eliberat din sistem în luna ianuarie curent, a acționat în judecată Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). O cerere în acest sens a fost depusă la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în data de 10 februarie. Acuzatorul este unul dintre cei trei procurori în privința cărora CSP a luat decizia de a rupe contractul de muncă, după ce au fost sancționați disciplinar pentru abateri profesionale. Doi dintre ei, printre care și Vacari, au fost trimiși la începutul săptămânii pe banca acuzaților.

În luna ianuarie curent, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a dispus eliberarea din funcție a trei procurori. Este vorba despre Elena Panfil, Eugeniu Trocin și Veaceslav Vacari. Ultimul ar fi avut „o conduită profesională și etică incompatibilă cu statutul funcției”. Conform constatărilor CSP, Vacari ar fi acceptat influențe necorespunzătoare și ar fi fost implicat în fapte investigate penal pentru corupție.

Mai exact, împreună cu un alt acuzator, Vacari ar fi acceptat să „faciliteze” eliberarea unui suspect din arest, încetarea urmăririi penale și ridicarea sechestrului de pe un automobil. După ce a discutat și cu un procuror din Edineț, acuzatorul de la Bălți ar fi cerut în total 20 000 de euro pentru soluționarea favorabilă a cazului.

În aceeași lună, într-un automobil parcat în fața unui local din orașul Dondușeni, procurorul din Bălți ar fi primit prima tranșă de 15 000 de euro. Peste câteva zile, acesta ar fi pretins și a doua tranșă, de 5 000 de euro, suma fiind plasată într-un pahar de cafea. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi ajuns ulterior la procurorul din Edineț, în schimbul acțiunilor promise.

La domiciliul lui Vacari, dar și în biroul său, au fost desfășurate percheziții. Portalul nordinfo.md a surprins momentul.

Reporterii portalului citat au încercat să obțină un comentariu al lui Vacari, dar le-a fost îngrădit accesul în Procuratura Bălți.