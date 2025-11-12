Benzina și motorina se scumpesc ușor, 12 noiembrie 2025

sursa imaginii: www.pixabay.com
Benzina și motorina se scumpesc astăzi, 12 noiembrie 2025, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere standard.

Conform noilor tarife, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,08 lei, iar motorina va costa maxim 20,73 lei pe litru, ceea ce reprezintă o majorare de câte un ban pe litru pentru ambele tipuri de carburant.

Potrivit ANRE, ajustarea prețurilor reflectă evoluțiile de pe piața internațională a produselor petroliere, menținând în același timp transparența și predictibilitatea tarifelor pentru consumatori.

Această scumpire minoră afectează direct bugetul zilnic al șoferilor și poate influența costurile transportului rutier de bunuri, în timp ce autoritățile recomandă monitorizarea constantă a prețurilor la pompă.


