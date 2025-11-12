Cum se îngrijește sănătatea la sate: exemplul oficiului medicului de familie din Prajila / VIDEO

Când vorbim de sănătatea populației Republicii Moldova, o verigă importantă sunt Oficiile medicilor de familie din satele noastre. De exemplu condițiile din oficiul medicului de familie din comuna Prajila, raionul Florești, permit acordarea îngrijirii medicale primare aici în sat, fără ca pacienții să fie nevoiți să meargă în alte localități sau la oraș.

Și dacă mai mulți ani în urmă lipsa unui automobil de serviciu era o provocare pentru angajați, în prezent problema este rezolvată.

Sătenii cu care am discutat spun că sunt mulțumiți de activitatea medicilor și asistentelor medicale de la acest Oficiu al medicului de familie, parte a Centrului de Sănătate Mărculești. Desigur că la această instituție nu este totul roz, la fel ca și în alte domenii sunt și aici probleme, iar una dintre cele mai mari, este lipsa tinerilor specialiști.

Medicul Maria Pantaz, bunăoară, activează la Prajila de un sfert de veac. Dar experiența ei este mult mai mare. Este mândră că feciorul și nora muncesc la fel în domeniul medicinii, iar oamenii din sat au dor vorbe de bine de ea. Doamna Pantaz spune că și-ar dori ca absolvenții Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chișinău să aleagă ca cel puțin primii ani de activitate să-i facă la sate.

Îmbunătățirea condițiilor de viață din satele noastre, ar putea atrage tinerii specialiști cu familiile lor în mediul rural. Iar pentru acest lucru am avea nevoie de strategii reale, care să nu rămână doar pe hârtie.