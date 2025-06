Scrisoare deschisă primarului de Soroca: Să sprijinim cuplurile care se confruntă cu infertilitatea!

Stimată Doamnă Primar,

Mă numesc […..] și sunt o locuitoare a municipiului Soroca. Vă scriu această scrisoare cu speranța că vocea mea va fi auzită și că împreună putem face un pas important pentru sprijinirea cuplurilor care se confruntă cu infertilitatea.

Timp de 11 ani am luptat să devin mamă, trecând prin multiple proceduri de fertilizare in vitro (FIV), analize și investigații medicale costisitoare. Am cheltuit resurse financiare considerabile, deoarece fiecare procedură FIV costă aproximativ 5000 de euro, la care se adaugă cheltuieli pentru drumuri, analize și tratamente suplimentare. În cazul meu, a fost nevoie de șapte încercări, dar în final am reușit să aduc pe lume o fetiță minunată, care acum are 1 an și 3 luni.

Din păcate, nu toate cuplurile își permit acest parcurs lung și costisitor. Tocmai de aceea, am urmărit cu interes și speranță decizia Primăriei Municipiului Chișinău din 2024 de a finanța cuplurile care nu pot avea copii prin programul municipal dedicat procedurilor de FIV. Consider că o astfel de inițiativă ar putea fi implementată și în Soroca, oferind o șansă reală familiilor care își doresc copii, dar nu au posibilitatea financiară de a recurge la această procedură.

În prezent, mai am embrioni congelați, însă nu dispun de resurse financiare pentru a face un nou transfer, mai ales fiind în concediu de maternitate. Dacă și în Soroca ar exista un astfel de program de sprijin, multe familii ar putea să-și împlinească visul de a deveni părinți fără a fi nevoite să plece în străinătate pentru a munci și a strânge bani pentru tratamente.

Vă rog să luați în considerare această propunere și să analizați posibilitatea implementării unui program de susținere financiară a procedurilor FIV la nivel municipal. Un astfel de proiect ar putea aduce fericire multor familii din Soroca și ar contribui la creșterea natalității în orașul nostru.

Vă mulțumesc pentru timpul acordat și sper într-un răspuns pozitiv din partea Dumneavoastră.

Cu stimă,…

Din partea redacției: Noi niciodată nu publicăm scrisori sau mesaje anonime, dar de data aceasta facem o excepție. Or, problema abordată de cititoarea noastră, care a preferat să rămână în anonimat, chiar merită aenție…