Sărbătoare la Grădinița „Licurici” din orașul Florești / VIDEO

Grădinița „Licurici” din Florești a marcat o zi specială. Instituția a împlinit 60 de ani de activitate, iar evenimentul a reunit educatori, copii, părinți, autorități publice locale și foști angajați. Fiecare participant a simțit legătura puternică dintre această grădiniță și generațiile care au crescut aici.

Sărbătoarea a început cu programul pregătit de copii. Ei au cântat, au recitat poezii, au dansat, iar zâmbetele lor au atras atenția tuturor și au creat o energie caldă în sală. Pentru mulți părinți, aceste momente au fost o întoarcere la propria copilărie, pentru că și ei au învățat odinioară în această grădiniță.

Reprezentanții autorităților locale au vorbit despre rolul grădiniței în comunitate. Ei au spus că această instituție a format caractere, a oferit educație și a creat amintiri pentru multe familii. Au subliniat și importanța investițiilor în educația timpurie. Grădinița a trecut prin mai multe etape de modernizare, iar aceste lucrări au îmbunătățit condițiile pentru copii.

Pentru colectivul grădiniței, aniversarea de 60 de ani reprezintă un moment de mândrie. Ei spun că fiecare copil care trece pragul instituției devine parte din povestea lor. Educatorii se simt motivați de fiecare generație nouă, pentru că văd în ochii copiilor dorința de a descoperi lumea.