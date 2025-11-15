Întâlnire cu scriitoarea Viorica Nagacevschi la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca

De către
Elena Cornea
-
0
24

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit întâlnirea cu scriitoarea Viorica Nagacevschi, în cadrul clubului „Cartea care unește – punți culturale spre valorile europene”, parte a Programului Național „Acces la cultură”, susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

La eveniment au participat elevi ai Colegiului „Mihai Eminescu”, ai Colegiului de Arte „N. Botgros”, profesori, cititori fideli și prieteni ai bibliotecii. Interpreta Tamara Coșciug, specialist superior al Secției Cultură și Turism Soroca, a încântat publicul cu romanțele „Anii vin, anii trec” și „Ai și venit la mine, toamnă”, acompaniată la pian de Anatol Tacu.

Activitatea a fost moderată de Andriana Muntean, coordonator de proiect, care a facilitat dialogul dintre autoare și public. De asemenea, directorul bibliotecii, Viorica Gaja, a realizat o prezentare biografică și literară despre Viorica Nagacevschi.


