Unghiile și sănătatea: ce spune starea sau aspectul unghiilor despre sănătatea ta?

Unghiile tale spun mai multe despre tine decât crezi. Dincolo de manichiura impecabilă sau de culoarea lacului ales, ele pot fi adevărate indicatoare ale stării generale de sănătate.

Textura, culoarea, forma și chiar micile imperfecțiuni pot semnala dezechilibre nutriționale, afecțiuni ascunse sau carențe de vitamine și minerale. De la lunula care dispare până la unghii fragile sau decolorate, fiecare detaliu merită observat. Hai să descoperim împreună ce semne nu ar trebui să ignori și cum să le interpretezi corect — pentru frumusețe, dar mai ales pentru sănătate.

Ce mai trebuie să observi la unghii?

„Forma, culoarea și textura unghiilor pot fi adevărate semnale de alarmă. De exemplu, lunula (semiluna albă de la baza unghiei), atunci când dispare sau devine prea pronunțată, poate indica tulburări circulatorii sau dezechilibre hormonale. Liniile verticale sau orizontale, adesea ignorate, pot fi rezultatul stresului oxidativ, al traumelor locale sau chiar al unor afecțiuni sistemice. Unghiile galbene pot semnala infecții fungice, dar și afecțiuni pulmonare sau limfatice. Unghiile albicioase, în schimb, pot fi asociate cu probleme hepatice sau anemie. Iar cele albastre sau vineții pot indica o oxigenare deficitară a sângelui, uneori legată de afecțiuni cardiace sau respiratorii.”, semnalează Ema Elekes, specialist OPI.

Când ar trebui să te îngrijorezi?

Dacă observi modificări persistente ale unghiilor — cum ar fi exfoliere excesivă, deformări, pete sau schimbări de culoare — este recomandat să consulți un medic dermatolog sau un specialist în medicină internă. Unghiile nu mint: ele pot fi primul indiciu că ceva în corpul tău are nevoie de atenție.

Alte semnale care merită atenție

Pe lângă lunulă, pete și striații, există și alte modificări ale unghiilor care pot transmite mesaje importante despre sănătatea ta. Unghiile casante, care se rup ușor, pot indica o hidratare insuficientă sau un deficit de biotină. Unghiile curbate excesiv (în formă de lingură sau de sticlă de ceas) pot fi asociate cu afecțiuni pulmonare sau cardiace. Iar unghiile îngălbenite, deși adesea puse pe seama lacurilor colorate, pot semnala infecții fungice sau probleme respiratorii cronice.

„Este important să observi nu doar aspectul unghiilor, ci și evoluția lor în timp. Schimbările bruște, persistente sau însoțite de alte simptome generale (oboseală, dureri, modificări ale pielii) ar trebui să te trimită la un specialist.”, atenționează expertul.

Îngrijirea corectă a unghiilor: pași simpli pentru sănătate și frumusețe

Pentru a menține unghiile puternice și sănătoase, este esențial să le acorzi o îngrijire constantă și blândă. Hidratarea zilnică cu uleiuri naturale precum uleiul de migdale dulci, jojoba sau argan ajută la prevenirea uscării și exfolierii, oferind elasticitate și strălucire.

Evită produsele agresive, cum ar fi acetona sau detergenții puternici, care pot deteriora structura unghiei și cuticula; folosește întotdeauna mănuși de protecție când faci curățenie. În plus, o alimentație echilibrată și suplimentele potrivite pot face diferența: biotina contribuie la creșterea unghiilor, iar minerale precum zincul și fierul susțin regenerarea celulară și combat fragilitatea. Îngrijirea unghiilor nu înseamnă doar estetică, ci și prevenție — un ritual simplu care reflectă grija față de întregul organism.

Frumusețea începe cu sănătatea

Unghiile nu sunt doar un detaliu estetic, ele pot fi o fereastră către starea ta de bine. Observarea atentă a semnelor subtile, precum lunula, petele sau textura, poate oferi indicii valoroase despre echilibrul interior al organismului. Acordă-le atenție, îngrijește-le cu grijă și nu ezita să ceri sfatul unui medic atunci când ceva pare în neregulă. Frumusețea autentică începe cu sănătatea. Privește-ți unghiile cu mai multă atenție data viitoare când îți faci manichiura. Poate îți semnalează ceva ce corpul tău încearcă să-ți transmită.