De ce își înclină câinii capul?

Comportamentul bine cunoscut al câinilor, atunci când își înclină capul într-o parte, are o explicație științifică. Oamenii de știință au analizat acest gest și au ajuns la concluzii care arată cât de atent urmăresc animalele noastre ceea ce spunem și cum ne exprimăm.

Specialiștii afirmă că, în acel moment, câinele încearcă să vadă mai bine fața stăpânului. Unghiul schimbat îi oferă o vizibilitate mai clară asupra gurii, iar această zonă îl ajută să înțeleagă mesajul. Botul obturează o parte din câmpul vizual, iar înclinarea capului îl ajută să corecteze poziția.

Cercetătorii mai spun că gestul are legătură și cu sunetele. Câinele încearcă să localizeze vocea și să descifreze tonul. El vrea să afle dacă a auzit un cuvânt care îl interesează, cum ar fi plimbare sau mâncare. Proprietarii spun că animalele reacționează astfel mai ales la cuvinte care anunță ceva plăcut.

Un studiu realizat în Ungaria a arătat că cei mai inteligenți câini, care cunosc multe jucării după nume, își înclină capul mult mai des. Explicația este simplă. Câinele încearcă să potrivească rapid sunetul cu imaginea pe care o are în minte. Acest lucru arată că lucrează intens ca să înțeleagă corect comanda.

Mulți stăpâni observă că această mișcare îi apropie și mai mult de animal. Când câinele face acest gest, omul începe să vorbească mai clar și mai expresiv, iar comunicarea devene mai naturală.

Un exemplu vine de la o persoană care are un Border Collie. Ea spune că animalul își înclină capul aproape de fiecare dată când aude numele unei jucării noi. Pare că analizează cu atenție ce urmează și se pregătește să acționeze.

Cercetătorii spun că gestul nu este doar drăguț. Este un semn că animalele de companie procesează activ informațiile pe care le primesc și că legătura dintre câini și oameni este mai complexă decât pare la prima vedere.