Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor

Gemul de gutui este unul dintre cele mai parfumate conserve de toamnă, datorită fructului care are o aromă intensă, dulce-acrișoară și o culoare caldă, aurie. Adăugarea scorțișoarei și a vaniliei transformă acest gem într-o adevărată delicatesă, cu note calde, ușor condimentate, care pun în valoare dulceața naturală a gutuilor. Este perfect pe pâine prăjită cu unt, ca umplutură pentru prăjituri, cornuri sau clătite, ori servit alături de brânzeturi fine.

Acest gem are o textură densă, ușor gelatinoasă. Aroma fructată se îmbină armonios cu scorțișoara, care aduce o notă caldă și ușor picantă. Iar vanilia rotunjește gustul cu delicatețe. Rezultatul este un gem catifelat, elegant și reconfortant, care evocă atmosfera toamnei.

Pe pâine prăjită, gemul de gutui se topește ușor, degajându-și parfumul dulce-condimentat. Este minunat ca umplutură pentru cornuri fragede, plăcinte, clătite sau pentru a glazura un pandișpan simplu. În combinație cu brânzeturi maturate creează un contrast surprinzător și rafinat, ideal pentru o gustare sofisticată. Descoperă mai jos rețeta de gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, detaliată pas cu pas.

Ingrediente

  • 2 kg gutui (cântărite după ce au fost curățate)
  • 1 kg zahăr
  • 500 ml apă
  • 1 baton scorțișoară (sau 2 lingurițe scorțișoară măcinată)
  • 1 păstaie de vanilie (sau 2 plicuri zahăr vanilat Bourbon)
  • Zeama de la 1 lămâie.

Mod de preparare

Mai întâi spală bine gutuile, pentru că sunt acoperite de un puf fin. Curăță-le de coajă, cotoare și sâmburi, apoi taie-le în cubulețe mici sau dă-le pe răzătoarea mare, după preferință.

Stropește-le imediat cu zeama de lămâie, pentru a preveni oxidarea și păstrarea culorii aurii.

Cum prepari gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie

După ce ai pregătit toate gutuile poți prepara siropul de bază.

Pune într-o oală încăpătoare apa, zahărul, batonul de scorțișoară și păstaia de vanilie despicată pe lung. Așază oala pe flacăra aragazului aprinsă la intensitate medie.

Fierbe ingredientele până când zahărul se dizolvă complet și se formează un sirop limpede și aromat. Adaugă gutuile în sirop și lasă-le să fiarbă la foc mediu spre mic, amestecând din când în când. Înlătură spuma care se formează la suprafață cu o sită deasă.

Pe măsură ce fierb, fructele devin translucide și capătă o tentă roșiatică, specifică gemului de gutui. Continuă fierberea timp de 40–50 de minute, până când compoziția se îngroașă și ajunge la consistența dorită.

Descoperă cum prepari și rețeta de gem de pere.

Pentru testarea gemului pune câteva picături de sirop pe o farfurioară rece. Dacă nu se preling  și rămân ca niște picături gelatinoase sau perle gemul este gata.

Scoate batonul de scorțișoară și păstaia de vanilie.

Toarnă deliciosul gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie fierbinte în borcane sterilizate. Închide-le bine cu capacele din dotare, sterilizate și acestea și întoarce-le cu capacul în jos pentru 5–10 minute. Apoi întoarce-le normal și acoperă-le cu o pătură groasă. Lasă-le sub pătură să se răcească lent.

După răcire, etichetează-le frumos și depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat precum cămara sau beciul.

SURSA: hellotaste.ro


