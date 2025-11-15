Un bărbat va sta trei luni la închisoare fiindcă a depus o plângere falsă privind „furtul” propriei mașini

Un bărbat din raionul Drochia a fost condamnat la trei luni de închisoare într-un penitenciar de tip deschis, după ce a reclamat în mod fals la poliție că automobilul său ar fi fost furat. Instanța a stabilit că acesta a depus intenționat o plângere mincinoasă, fapt care a dus la pornirea unei investigații penale și la mobilizarea resurselor poliției pentru o infracțiune care nu avusese loc.

Incidentul a avut loc în toamna anului 2024. Bărbatul s-a prezentat la Inspectoratul de Poliție Drochia și a declarat că un cunoscut i-ar fi „răpit” automobilul parcat pe o stradă din oraș. La acel moment, el fusese avertizat explicit de polițiști despre răspunderea penală pentru denunț fals.

În urma sesizării, poliția a pornit o cauză penală pentru „răpirea mijlocului de transport fără scop de însușire”. Pe parcursul investigației însă, mai multe declarații și confruntări au demonstrat că situația reclamată nu corespundea realității.

Martorii au explicat că automobilul fusese condus la solicitarea proprietarului, iar nu furat. De altfel, chiar acesta a recunoscut ulterior că nu a dorit să creeze probleme persoanei acuzate inițial.

Deși citat în mod repetat, bărbatul nu s-a prezentat la ședințele de judecată, fiind ulterior anunțat în căutare. Instanța a reținut că acesta s-a eschivat în mod deliberat de la procedurile judiciare, motiv pentru care procesul a fost continuat în lipsa lui, cu participarea avocatului. Judecătorii au subliniat în hotărâre că depunerea unei plângeri false afectează direct activitatea organelor de drept și subminează încrederea în actul de justiție.

Având în vedere circumstanțele cauzei, dar și faptul că bărbatul mai fusese anterior sancționat penal, instanța a stabilit o pedeapsă de trei luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile.