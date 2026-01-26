Cum a fost marcată săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca? / VIDEO

De către
OdN
-
0
29
Foto: Mihai Vovc

Evenimentul a marcat încheierea Săptămânii Limbii Române în incinta IP LT „Constantin Stere” printr-un medalion literar-muzical deosebit. Tema „Casa părintească – un drum spre esența ființei” a oferit elevilor prilejul de a omagia valorile și tradițiile neamului. Prin cântec și poezie, participanții au explorat legătura profundă dintre limba maternă și rădăcinile noastre spirituale.

Acest moment de totalizare a reconfirmat angajamentul comunității școlare față de promovarea culturii și a graiului românesc. Mai multe noutăți despre evenimentele in cadrul liceului pot fi găsite pe pagina de Facebook a IP LT „Constantin Stere”.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporteri: Anastasia Tonica și Loredana Mitrofan


Articolul precedentVoluntarii Crucii Roșii Soroca, instruiți în acordarea Primului Ajutor Psihologic
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.