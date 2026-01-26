Cum a fost marcată săptămâna Limbii Române la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca? / VIDEO

Evenimentul a marcat încheierea Săptămânii Limbii Române în incinta IP LT „Constantin Stere” printr-un medalion literar-muzical deosebit. Tema „Casa părintească – un drum spre esența ființei” a oferit elevilor prilejul de a omagia valorile și tradițiile neamului. Prin cântec și poezie, participanții au explorat legătura profundă dintre limba maternă și rădăcinile noastre spirituale.

Acest moment de totalizare a reconfirmat angajamentul comunității școlare față de promovarea culturii și a graiului românesc. Mai multe noutăți despre evenimentele in cadrul liceului pot fi găsite pe pagina de Facebook a IP LT „Constantin Stere”.

Reporteri: Anastasia Tonica și Loredana Mitrofan